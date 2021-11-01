«Я бился, как лось» – Платошкин осудил браконьерство Рашкина

01.11.2021 16:24 (Мск), Москва, Елена Острякова

Поддерживавший на минувших парламентских выборах КПРФ политолог Николай Платошкин осудил коммуниста-навальниста Валерия Рашкина, который на прошлой неделе был задержан в лесу под Саратовым с разделанной тушей лося (охота на это животное в РФ запрещена).

Об этом Платошкин заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посмотрел эти видео, которые есть в доступе. Я не могу себе представить, как мне в багажник подложат огромную тушу, а я без понятия. И плюс ведерко, где разделанное мясо, прям вырезка. Он же сам сказал, что он транспортировал его. А транспортировка – это тоже наказуемое деяние… Господин Рашкин, товарищ, мы же с вами выступали в защиту Лосиного острова, когда баллотировались в 2019 году. Сейчас же народ оборжется. Скажет, что ж вы делаете. Что с ним сделает КПРФ – это их дело. Что бы я ему посоветовал. Под Костромой есть лосиная ферма, там выращивают молодняк для всей страны. Возьмите над ней шефство. Постарайтесь загладить вред. Всё время, когда вел избирательную кампанию, мне говорили: «а в чем разница между вами и ЕдРом?». И мне очень бы хотелось, чтобы эта разница была. Мы должны быть осмотрительнее, осторожнее, мы чище их должны быть, если мы претендуем на то, что мы другие люди. Когда они выкладывают из убитых гусей свои инициалы, мне понятно, почему мы против них. Мы такого не должны делать. Я бы на месте Валерия Федоровича сделал из этого выводы сам, не дожидаясь решения КПРФ. Сдать ли билет или отказаться от руководства московской организацией, это они пусть решают. Мне очень обидно. Я боролся, как лось и как лев, а теперь мне говорят: посмотрите, что делают ваши товарищи по левой коалиции», – сказал Платошкин.

В КПРФ сейчас проводят внутренне расследование инцидента Рашкина и могут рассмотреть вопрос об его отзыве из Думы в случае, если вина в браконьерстве будет доказана. Однозначно в поддержку депутата-коммуниста выступили те, кто помогал ему проводить несанкционированные митинги в Москве, такой же сторонник блогера-уголовника, как и Рашкин, скандальный саратовский коммунист Николай Бондаренко и беглая навальнистка Любовь Соболь.

«Конечно, Рашкин был фигурой влиятельной. Потому что он, естественно, возглавлял и возглавляет пока столичную организацию. Он громкий коммунист: активно выступает на встречах и прочее. В то время как других ругают за то, что они в Думе в основном сидят. У меня сложное отношение к Рашкину, я не хотел бы в него углубляться. Поверьте, это не просто так. Ещё раз, решать всё это КПРФ. Я им говорил: партии надо очищаться, иначе очистка будет происходить вот таким вот образом, который и для партии, и для всех левых сил не очень хороший», – сказал Платошкин.

Он уточнил суть своих претензий к Рашкину, сказав что, увлекшись проведением незаконных митингов, тот не смог организовать нормальное наблюдение за выборами в Москве.