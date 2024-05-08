«Я больше не буду!» – за поддержку ВСУ в Крыму арестовали заукраинскую «ждунью

Любовь Смирнова.  
08.05.2024 14:19
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1107
 
Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


В Крыму 64-летнюю женщину за активную поддержку ВСУ в соцсетях арестовали на 5 суток и оштрафовали на 35 тысяч рублей. Мария Замирайло-Левицкая родилась в Ивано-Франковске, и этот город указала в личных данных соцсети «Одноклассники», полагая, что ее точное местонахождение никого не будет интересовать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ждунью» разоблачили в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», а затем к ней домой пришли полицейские.

В Крыму 64-летнюю женщину за активную поддержку ВСУ в соцсетях арестовали на 5 суток...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


»

«Мария, там милиция пришла, и их много», – сообщил удивленной женщине ее супруг.

В суде пенсионерка расплакалась и пообещала, что больше не будет размещать картинки, восхваляющие ВСУ и оскорблять российских военных.

«Ни выставлять, ни читать, и вообще я удалю их, чтобы я их не видела. Больше это не повторится». – заявила Мария Замирайло-Левицкая на заседании суда.

Однако Кировский районный суд признал пенсионерку виновной в публичной демонстрации нацистской символики и дискредитации Вооруженных Сил России.

Любопытно, что российский паспорт она получила в числе первых еще в мае 2014 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть