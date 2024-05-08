«Я больше не буду!» – за поддержку ВСУ в Крыму арестовали заукраинскую «ждунью

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В Крыму 64-летнюю женщину за активную поддержку ВСУ в соцсетях арестовали на 5 суток и оштрафовали на 35 тысяч рублей. Мария Замирайло-Левицкая родилась в Ивано-Франковске, и этот город указала в личных данных соцсети «Одноклассники», полагая, что ее точное местонахождение никого не будет интересовать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ждунью» разоблачили в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», а затем к ней домой пришли полицейские.

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«Мария, там милиция пришла, и их много», – сообщил удивленной женщине ее супруг.

В суде пенсионерка расплакалась и пообещала, что больше не будет размещать картинки, восхваляющие ВСУ и оскорблять российских военных.

«Ни выставлять, ни читать, и вообще я удалю их, чтобы я их не видела. Больше это не повторится». – заявила Мария Замирайло-Левицкая на заседании суда.

Однако Кировский районный суд признал пенсионерку виновной в публичной демонстрации нацистской символики и дискредитации Вооруженных Сил России.

Любопытно, что российский паспорт она получила в числе первых еще в мае 2014 года.