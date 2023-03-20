«Я бы на месте Киева напрягся»: украинский политолог о поездке Путина в Мариуполь

Вадим Москаленко.  
20.03.2023 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина


Неожиданный визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь свидетельствует о том, что в Кремле решили вернуться к формату импровизаций, что не сулит Киеву ничего хорошего.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Неожиданный визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь свидетельствует о том, что в Кремле...

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«Я бы напрягся хотя бы потому, что как раз с точки зрения Украины закапсулированный Путин – очень удобный спарринг-партнёр, а вот Путин, возвращающийся к формату 1999-2000 годов с неожиданными импровизациями…», – сказал эксперт.

«Я допускаю, что об этом визите не знали и в Кремле, возможно, это решение было принято с колёс. Вот это – то, что нам может преподнести сюрпризы, в том числе неприятные. Да, это возвращение к тому формату, кода из абсолютно серой и неприметной личности начали лепить национального лидера.

Да, надо сказать, что политтехнологический ход правильный, и это выглядело эффектно и политтехнологически эффективно», – признал Золотарёв.

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