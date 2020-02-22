«Я бы спал спокойнее, если б Украину переименовали в Эстонию»

22.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Президент Эстонии, в отличие от украинского коллеги Владимира Зеленского, просто горло дерёт за свою страну.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самые честные выступления (на Мюнхенской конференции по безопасности – ред.) были не от наших, а от министра обороны Германии – эта пани назвала Россию основной угрозой для Европы, основным террористом, и это заявление важно, наши что-то такого не говорили.

И, конечно, всем понравилось выступление президента Эстонии – я вообще что-то подумал, знаете, я бы спал спокойнее, если бы мою страну переименовали в Эстонию. Тогда я бы знал, что у меня на посту есть человек, которая за свою страну просто горло дерёт. К сожалению, это не наш президент», – заявил телеведущий.

«Она очень хорошую фразу сказала: эта шестилетняя война не является замороженным конфликтом, это забытый конфликт. Это говорит эстонка, этого не говорит украинский президент, этого не говорят украинские дипломаты, это говорит президент страны, которой, казалось бы, что – больше всех надо?

Это действительно – забытый конфликт, и определение, что Европа забывает, умывает руки, как Пилат, это тоже вывод об украинской власти. Потому что никто никогда не будет бороться за того, кто сам за себя не хочет бороться», – добавил Дроздов.