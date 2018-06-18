18.06.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков

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«Я бы залил Донбасс напалмом, чтоб через пять лет там рос рапс»

Территорию Донбасса необходимо зачистить от отсталых местных жителей, которые не вписываются в украинскую парадигму.

Об этом во время конференции в Днепропетровске заявил известный на Украине блогер с псевдонимом «Горький лук», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим, что мы хотим вернуть Донбасс, мы хотим вернуть территорию или людей? Ответьте себе сами. Вы этих людей видели?», – обратился к залу блогер.

«Вот, люди с Запорожской АЭС приехали, провели электропроводку в прифронтовом посёлке. Сколько человек им сказало «спасибо»? Ни одного! Сколько человек их стало любить за это? Ни один!

Маргинализация Донбасса началась не в 90-х, а в 30-х годах на фоне депопуляции населения Украины. И это было похоже на картину обратного завоевания Америки. Представьте себе, что не англичане приплыли в Америку, а индейцы в Англию, и стали строить не форты и железные дороги, а, например, под Плимутом ставить вигвамы. К чему это могло привести?» – разошёлся свидомый.

«Нам нужно понять, нужны нам эти люди или нам нужна территория? Моя бы воля, я бы залил там всё напалмом, и чтоб через пять лет там рос рапс», – сказал участник украинского фестиваля.