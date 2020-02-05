«Я – часть Украины» – неуёмная Поклонская опять за своё

05.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Неприемлемо, когда на российских телеканалах украинцев выставляют клоунами и шутами.

Об этом в эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, вероятно, подниму ещё сегодня тему Украины, но мне совсем не нравится этот приём, который часто у нас и на федеральных каналах используют, когда мы разговариваем о российской действительности, а в итоге всё переходит на Украину. Давайте всё-таки обсудим, как мы в России живём», – заявил в ходе беседы радиоведущий Егор Жуков.

«Мне тоже не нравится, когда в России обсуждают Украину и выставляют её в непотребном свете, показывая клоунов и шутов, которые не имеют никакого отношения и права представлять всю страну, и все сидим здесь, хором смеёмся – посмотрите, какие хохлы глупые, посмотрите, какие мы красавцы на их фоне! Я этого не люблю, но я – часть Украины, Егор. Поэтому я имею права об этом говорить», – ответила Поклонская.

Считает ли она «клоуном и шутом» постоянно мелькающего в российском эфире известного киевского политолога Михаила Погребинского и других умеренных украинских экспертов – Поклонская не уточнила.

Отметим, что клоуном и шутом российские пользователи как раз часто называли Поклонскую, когда она затевала интернет-войны за мораль и против художественных фильмов.