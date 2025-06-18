«Я до последнего был в Крыму и ничего не оставил русским!» – Фальсификатор убийств в Буче стал новым генпрокурором Украины
Верховная рада накануне утвердила кандидатуру нового генпрокурора Украины – им стал Руслан Кравченко.
В выступлении перед депутатами он дал понять, что будет верным «цепным псом» бандеровского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2014 году я был в Крыму до последнего. Я вынес из захваченной оккупантами военной прокуратуры свои уголовные дела и привез их в Киев. После того был восток и АТО. Потом Дебальцево, окружение. Я также вел дела Януковича. Именно за работу по делу Януковича Следственный комитет России и Басманный суд Москвы объявили меня в розыск. Так ищут, что сейчас стою перед вами.
Полномасштабную войну я встретил на посту руководителя прокуратуры Бучи. Я видел смерть, нечеловеческую жестокость… Где большинство не могли смотреть, там я работал. Не ради камер, не ради цитат, а ради трибунала и необратимого наказания для нелюдей. Поверьте, это закалило меня», – нахваливал сам себя Кравченко.
Он пообещал продолжать совместно с Западом стряпать фальшивки против России.
«При моей каденции, когда я был в Буче, сотрудничество с правоохранительными органами США и ЕС началось и сейчас продолжается. Я знаю, как это делать, потому что с первых дней собирал эти доказательства в Буче.
Сбор доказательств для Международного уголовного суда по преступлениям России. Ни одно их преступление не избежит наказания», – бахвалился укро-прокурор.
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