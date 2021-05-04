Я его слепила из того что было – фонд Сороса открыл выставку о Беломайдане в Киеве

04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В киевском культурно-художественном комплекте «Арсенал искусства» при поддержке фонда Джорджа Сороса «Возрождение» открылась для посетителей выставка «Каждый день. Искусство. Солидарность. Сопротивление», посвященная протестам в Белоруссии в 2020 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как указано в путеводителе, выставка «обращается к тем художественным практикам, которые резонируют с историей и современностью протестных движений и сетей солидарности», а также «фокусируется на исследовании солидарности, «слабых» тактик сопротивления, революционной поэтики, механизмов государственного насилия и пространственного и архитектурного измерений протеста».

Выставка проводится при поддержке соросовского фонда «Возрождение», ее партнерами являются Белорусский фонд культурной солидарности а также украинские представительства нескольких немецких фондов, которые «поддерживают демократические процессы» в Белоруссии – «Фонда Ганса Зайделя», «Фонда Фридриха Науманна за Свободу», «Фонда им. Генриха Белля», «Фонда Конрада Аденауэра» и «Фонда им. Фридриха Эберта «Диалог Восточная Европа». Некоторые из этих структур, к слову, работают также в России, при этом не имея статуса иностранных агентов.

На выставке представлены произведения искусства самых разных жанров, созданные белорусскими культурными деятелями в последнее время (в том числе и до начала протестов), тематика которых хоть как-то пересекается с темой протестного Беломайдана. Некоторые из них посвящены другим вопросам окололиберальной тематики – ЛГБТ, домашнее насилие и пр.

Некоторые экспонаты создавались с целями, которые никак не связаны с протестами, и попали на выставку лишь потому, что их темы постарались увязать с Беломайданом. Так, одна из художниц за несколько лет до протестов сняла ролик посвященный конфликту со своими родителями, а в 2020 году дополнила его другими объектами, пресвященными уже конфликту с «Батькой». Теперь на выставке представлен ролик, фотографии и стекло с лозунгом.

Задолго до протестов был создан и другой экспонат, посвященный разгону милицией нудистов на пляже недалеко от Минска. Это, по мнению автора и организаторов выставки, тоже ложится в ее тематику, хотя нудистов с протестующими объединяло только то, что и тех, и других разогнали правоохранители.

Автор еще одного проекта попытался «подвязать» белорусского президента к теме домашнего насилия. Поскольку Александр Лукашенко как-то раз заявил, что «иногда хороший ремень полезен для ребенка», то он, конечно же, олицетворяет домострой, модель патриархальной семьи и пр., а насилие в отношении протестующих – это, по сути, то же самое, что и домашнее насилие.