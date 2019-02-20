«Я ещё пожить хочу» – Гордон побоялся назвать фамилии «агентов Кремля» на Украине

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На протяжении всей независимости во властных структурах Украины якобы было много агентов ФСБ, но называть их фамилии нельзя.

Об этом в эфире YouTube-канала «вДудь» заявил известный киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не хочу называть, потому что я пожить ещё хочу, мне не страшно. Это разные формулировки. Это просто очень большие фамилии, если я их назову, то вам станет страшно. Я когда-то говорил, что если бы люди узнали фамилии агентов КГБ и ФСБ России, которые находятся во властных структурах Украины, они бы плакали», – утверждает Гордон.

Также он, сославшись на слова первого президента Украины Леонида Кравчука, рассказал, что большинство активных украинских националистов начала 1990-х годов, якобы являлись агентами КГБ.

«В 1991 году в Москве закончился путч ГКЧП. Председатель КГБ СССР Крючков арестован и с другими заговорщиками помещён в «Матросскую тишину». Из Киева вызывают председателя КГБ Украинской ССР Николая Галушко, чтобы заменить Крючкова.

Ночью Галушко приходит к председателю Верховной рады Украины Леониду Кравчуку, это мне рассказывал лично Леонид Макарович, и говорит: «По инструкции я, как представитель КГБ, обязан передать вам фамилии наших агентов среди власти и оставить их учётные карточки».

Так вот, среди агентуры было практически всё руководство «Народного Руха», все активные националисты, писатели, которые активно любили Бандеру, Шухевича и прочих. Они практически все были агентами СССР. Вот вам иллюстрация, что ещё говорить?», – сказал журналист.

При этом он заявил, что Украина якобы является самым демократическим государством, ведь на киевских каналах можно «говорить всё, что угодно».

«Украина – потрясающе демократическое государство. Во-первых, свобода слова запредельная. Я говорю на телеканалах такие вещи, которые в других странах никто себе позволить не может. Тем не менее, это проходит нормально. Во-вторых, у нас сегодня появилось очень много кандидатов, которые имеют реальные шансы стать президентом», – утверждает Гордон.