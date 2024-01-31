«Я – еврейка. Русских придется выселять из Крыма» – Улицкая

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Бежавшая на Запад и до сих пор не признанная иноагентом писательница Людмила Улицкая утверждает, что Крым был заселен маргиналами и бывшими уголовниками из России.

Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приехавшие в Крым русские – это люди, как правило, без корней. В Крым из России приезжали люди, которые были плохо устроены у себя, вышедшие из тюрьмы, такие вот в большой степени асоциальные люди. Шрам этот остался на долгие годы», – сказала Улицкая.

Родившаяся в Башкирии писательница называет себя «отчасти крымчанкой», хочет, чтобы полуостров был независимым, но при этом спокойно относится к идее выселения из Крыма всех русских.

«Что делать, такова история. Я по национальности еврейка. Придется каким-то народам тоже двинуться по пути переселения, поиска дома и новых корней. Что с этим поделаешь», – сказала Улицкая.