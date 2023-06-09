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Вашингтон резко усилит меры по насаждению содомии по всему миру, в первую очередь, среди детей.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком заявил президент США Джо Байден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как президент, я горд тем, что отменил запрет на службу трансгендеров в наших Вооруженных силах, подписал Закон об уважении брака, усилил защиту гражданских прав ЛГБТ-американцев и продвигал права человека ЛГБТ по всему миру. Но наша борьба далека, далека от завершения, потому что у нас есть несколько истеричных и, я бы сказал, предвзятых людей, которые вовлечены во все то, что, как вы видите, происходит по всей стране. Это… это призыв к страху, и это призыв, который полностью, основательно не оправдан и уродлив», – сказал Байден.

Он подчеркнул, что инициативы по оболваниваю населения должны быть направлены, в первую очередь, на детей.

«Это наши дети. Это наши соседи. Это жестоко и бессердечно. Это не чьи-то чужие дети, это все наши дети. Они – дети, а наши дети – это нити воздушного змея, которые поддерживают наши национальные амбиции в воздухе. Очень важно, как мы относимся ко всем в этой стране», – добавил президент США.

Джо Байден похвастался мерами по поддержке содомии по всему миру, которые в ближайшее время предпримет Вашингтон. Среди них государственная защита всех мероприятий, посвящённых извращениям, серьёзные репрессии по отношению к «осуждающим» педерастию, и многое другое.

«Также мы занимаемся защитой студентов-ЛГБТ от запретов на книги, которые затрудняют детям обучение и в то же время могут нарушать их гражданские права. Мы также занимаемся вопросами психического здоровья и другими видами поддержки, выделяем больше ресурсов и финансирования в области психического здоровья, чтобы помочь семьям содержать своих детей, предпринимаем новые усилия по защите детей ЛГБТ в приемных семьях. ЛГБТ-американцы, особенно дети: вас любят, вас слышат, и эта администрация вас поддерживает – и я серьезно говорю об этом. Мы не отступим ни на секунду, чтобы убедиться, что они защищены», – пригрозил престарелый президент.