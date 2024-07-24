«Я горд!» – в Лондоне остались довольны испытаниями морских дронов на Украине

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Британские и норвежские морские дроны с положительной стороны показали себя на Украине, что важно учесть при формировании оборонного потенциала Великобритании.

Об этом в британском парламенте рассказал теневой министр обороны Великобритании Джеймс Картлидж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с гордостью представил первую стратегию использования оборонных беспилотников в Минобороны. Хотя есть те, кто обеспокоен временными рамками, я изложу несколько моментов. Во-первых, временные рамки для достижения КПЭ очень амбициозны, по сравнению с «Тайфуном» [британский истребитель], в частности, есть преимущества в возможностях, которые мы можем получить в гораздо более короткие сроки. Мы совместно с Норвегией возглавляем морскую коалицию по Украине, где, конечно же, самым большим успехом Украины был – морской. Это было сделано для того, чтобы отбросить российский флот назад, используя то, что мы могли бы назвать инновационным оружием, а не традиционные ВВС или сухопутные силы. Невозможно переоценить невероятную важность беспилотников, они имели даже психологическое воздействие на тех, кто там сражается. Я доволен», – сказал Картлидж.

«Программы беспилотной части ВМС не финансируются, оно поступало в основном за счёт поддержки Украины. Становится совершенно ясно, что нет смысла в том, чтобы армия делала крупномасштабные заказы беспилотников. Они могут заказать их для обучения, но технологии меняются так быстро. Моим самым вдохновляющим моментом было посещение британского малого и среднего бизнеса, который строил беспилотники для использования на Украине, очень мощную платформу, и получал обратную связь и перерабатывал её уже на следующий день. В рамках КПЭ это должна быть технология для всей обороны, как мы работаем с беспилотными системами, как военно-морской флот сражается с беспилотным флотом над водой и под водой, для армии и, конечно, для ВВС», – рассказал британец.