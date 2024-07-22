«Я горжусь, что стала врагом номер один для Санду» – экс-башкан Гагаузии

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Ирина Влах, бывшая глава Гагаузской автономии, заявившая о намерении бороться за пост президента Молдовы, обвиняет режим Санду в запугивании и слежке со стороны силовых органов.

Она рассказала о фактах давления на избирателей, которые приходят на встречи с нею в различных районах Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того как я сделала этот шаг, в мой адрес усилились нападки, запугивания, манипуляции и ложь со стороны тех, кто служит режиму Майи Санду. Интенсивность этих атак превышает все допустимые моральные и правовые пределы», – заявила Влах.

«Силовые органы и раньше вели за мной слежку в таких поездках, но сейчас дошло до крайностей. Людям поступают звонки с расспросами, почему они приходят на встречи со мной. Им прямо говорят, что лучше избегать общения с Ириной Влах. Более того, представители силовых структур ведут фото- и видеосъёмку моих встреч с людьми и затем передают эти кадры т.н. “свободной прессе”, сопровождая информацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», – жалуется Влах.

По её словам, Майя Санду собрала для борьбы со ней «целую армию»:

«Против меня активизировались сотрудники силовых структур, представители местных властей, карманные аналитики и желтая придворная пресса. Я регулярно встречаю провокаторов – людей, которые делают всё возможное, чтобы запугать меня. По правде говоря, мне жаль их, потому что у них нет ни достоинства, ни даже капельки смелости, чтобы воспротивиться преступным приказам этой власти, которая давно уже утратила легитимность и ведёт себя как типичный режим, вошедший в последнюю стадию агонии», – рассказывает Ирина Влах.

Она отмечает, что именно её Санду считает своим главным врагом.

«Я горжусь, что стала для Санду врагом №1, и что она направила против меня целую армию политических наемников. Нет большей чести для меня, чем быть главным врагом режима, который разрушил страну и довел народ до нищеты. Теперь я ещё больше полна решимости бороться за отстранение от власти одиозного режима Майи Санду и за то, чтобы дать Молдове шанс на лучшую жизнь», – патетически пообещала Ирина Влах.

Отметим, что, будучи избранной на пророссийских лозунгах, с использованием российской символики и при участии российских артистов в своей кампании, Ирина Влах после 24 февраля 2022 года быстро изменила свою риторику и заявила, что «главным партнёром Гагаузии является Турция, а не Россия».

Она заявляла, что является сторонницей евроинтеграции, несмотря на то, что около 98% гагаузов на референдуме 2 февраля 2014 года высказались за вхождение в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.