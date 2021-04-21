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21.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, русофобия, Украина
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«Я готов убивать русских» – Муждабаев

Новости Украины

Беглый российский либерал Айдер Муждабаев, перебравшийся в Киев и ставший пропагандистом запрещенного в РФ меджлиса,  заявил, что готов воевать с Россией.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», отвечая на вопрос, что он будет делать, если Россия перейдет в наступление, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они считают украинцев братьями, у них в голове может все, что угодно быть. А я крымский татарин, я никогда им братом не был и мне наплевать, как они ко мне относятся. Если они сюда придут, в любом случае, мы будем смотреть на них через прицел. Ну а как иначе? Иначе вы не отгоните», – ответил Муждабаев.

«То есть, ты будешь убивать русских?, – уточнил у него телеведущий Тарас Березовец.

«Я готов, конечно. Смотри, все очень просто. Почему русские здесь не победят? Потому что здесь есть критическая масса людей, которые, во-первых, владеют оружием, во-вторых, имеют простую, понятную мотивацию. Если придут русские – ни меня, ни моей семьи, ни моей жены, ни моего дома просто физически не будет. Пусть какая-то часть населения этого не понимает, но как бомбы полетят, не дай бог, поймут большинство», – добавил Муждабаев.

Отметим, что Муждабаев лишь наполовину крымский татарин, а наполовину – русский.


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