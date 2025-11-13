Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфликтующий с режимом диктора Зеленского мэр Киева Виталий Кличко накануне призвал понизить призывной возраст, чтобы продемонстрировать Западу готовность продолжить войну с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Он напомнил, что Зеленскому Запад постоянно говорит о необходимости снижать мобилизационный возраст, но тот резонно опасается, что это станет катализатором негативных настроений в обществе.

«А Клико посылает сигнал Западу: «Я готов понизить, давайте меня на место Зеленского», – говорит Бондаренко.

По его словам, есть позиция США, которая заключается в том, что надо садиться за стол переговоров. Тогда как Европа настаивает на продолжении войны, надеясь, что ситуация как-то изменится не в пользу России. Эксперт обращает внимание, что Кличко всегда был связан с Германией – там живет его брат, там его бизнес-интересы.