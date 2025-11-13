«Я готов воевать вместо Зеленского»: Кличко шлет сигнал Западу

Конфликтующий с режимом диктора Зеленского мэр Киева Виталий Кличко накануне призвал понизить призывной возраст, чтобы продемонстрировать Западу готовность продолжить войну с Россией. 

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.


Он напомнил, что Зеленскому Запад постоянно говорит о необходимости снижать мобилизационный возраст, но тот резонно опасается, что это станет катализатором негативных настроений в обществе.

«А Клико посылает сигнал Западу: «Я готов понизить, давайте меня на место Зеленского», – говорит Бондаренко.

По его словам, есть позиция США, которая заключается в том, что надо садиться за стол переговоров. Тогда как Европа настаивает на продолжении войны, надеясь, что ситуация как-то изменится не в пользу России. Эксперт обращает внимание, что Кличко всегда был связан с Германией – там живет его брат, там его бизнес-интересы.

«И он посылает сигнал: я готов встать вместо Зеленского, я не настолько коррумпирован, я столько страдал от режима Зеленского-Ермака и готов выполнить ваши условия и готов воевать дальше. Условно говоря, это когда после Февральской революции 1917 года многие ожидали, что наступит мир. Но Керенский, когда пришел к власти, сказал: «Нет, будем продолжать воевать», – проводит аналогию политолог.

