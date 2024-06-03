«Я их ненавижу»: зарабатывавший в России доктор Комаровский обиделся на американцев

США получают немалый доход на торговле с Россией, тратят миллионы на утилизацию оружия, но при этом зажимают его для Украины. Об этом в эфире видеоблога скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил поддержавший ВСУ украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зарабатывавший немалые суммы на продаже своих программ, курсов и книг в России Комаровский обвинил Штаты в том, что они недостаточно помогают Украине.

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«Я их ненавижу. Я, когда о них думаю, у меня перед глазами образ девочки, которая забрела в какой-то парк, где по ночам насильники собираются. Так вот, Байден – это типа родственник этой девочки, который говорил: «Иди гулять, иди в парк, не бойся все будет нормально, я всегда с тобой. Тебя уже насилуют? Не переживай, я буду с тобой до конца». Они уже два раза кончили, а он все равно «с нами». Не смешно, но это так», – заявил Комаровский.

«Эти гады продолжают тратить миллионы на уничтожение оружия, которое у них. Реально они продолжают уничтожать оружие, у них есть план – старое оружие надо уничтожить, они его утилизируют на миллионы долларов, но нам они его не дают. Причем, привезти его сюда дешевле, чем утилизировать там, на месте. При этом они рассказывают, – вот это их изменение риторики с «мы будем с вами до победы» до «мы будем с вами до конца» меня тоже очень настораживает… Им чистый кайф. Если надо для кого-то сделать исключение, они это делают. Они продолжают зарабатывать на нем кучу денег, на всем зарабатывать денег кучу… Каждый погибший американец для них – страшная трагедия, а украинцы жизни кладут, а от них-то не надо жизней, от них-то надо только денежки, которые в их масштабах – копейки. Для меня настоящий друг – это Эстония, Латвия и Литва», – обиделся Комаровский.