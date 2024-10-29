«Я купил журнал «Корея» – там тоже хорошо»: 30% американцев думают, что в России до сих пор коммунизм

Британские ученые без кавычек – базирующаяся на Туманном Альбионе международная группа онлайн-исследований и аналитических технологий YouGov опросила американцев на предмет их знаний о коммунизме и фашизме. Если быть более точным, тема исследования звучала так: «Выберут ли американцы коммунизм или фашизм?»

«В 1939 году социологи в США и Великобритании задали респондентам сложный вопрос: если бы им пришлось выбирать между коммунизмом и фашизмом, что бы они выбрали? Британцы с большей вероятностью выбирали коммунизм, в то время как американцы разделились поровну. Этой осенью YouGov вновь задал этот вопрос. По сравнению с 1939 годом, американцы в 2024 году примерно с такой же вероятностью скажут, что выберут коммунизм (28% сейчас и 26% тогда), но реже выберут фашизм (17% сейчас, 26% тогда). Британский вопрос сложнее сравнивать, поскольку версия 1939 года не давала респондентам возможности сказать «не знаю» или «не имеет мнения», в то время как версия 2024 года это делала. Однако, по сравнению с американцами, британцы сегодня чаще предпочитают коммунизм и реже предпочитают фашизм», – говорится в публикации.

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YouGov спросил американцев, какая из нескольких систем государственного управления лучше всего описывает правительства 12 стран. В большинстве этих стран четверть или более американцев говорят, что они не уверены в системе правления, и только в двух странах большинство американцев имеют единое мнение: 72% говорят, что США являются демократической республикой, а 55% говорят, что КНДР является диктатурой. (Две другие страны близки к большинству: 49% называют Великобританию конституционной монархией, и столько же считают Китай коммунистическим. При этом аж 41 % американцев считает Японию республикой.

Приведённые показатели самые высокие в результатах опроса по каждой категории.

Самые интересные результаты исследования касаются представлений американцев о том, какой идеологический режим существует в России. Вы не поверите, но спустя всего лишь 33 года после распада Советского Союза, 34% американцев по-прежнему думают, что в России — коммунизм. Однако, относительное большинство – 44% – склоняются к варианту «Диктатура».

Остальные варианты систем госуправления для России, по мнению американских обывателей: 5% – демократия, 4% – фашизм, 4% – монархия (половина из них говорят, что конституционная, вторая половина – что абсолютная), 2% – теократия.

Больше всего ответов «Не знаю» в оценке политического режима получила загадочная Венгрия. Какой там режим, не знает большинство жителей США, что оставляет для американских СМИ огромное поле для разного рода манипуляций и запугивания далеких от географии обывателей таинственным «другом Путина» Орбаном.

Вообще, глядя на такие опросы совершенно неудивительно, что Белому дому раз за разом удается проворачивать под носом у своего народа разнообразные внешнеполитические авантюры на других континентах – с таким то «блестящим» уровнем знаний американцев об окружающем их мире.