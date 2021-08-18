«Я Кузьма Минин!» – журналист из отряда шамана Габышева угодил за решётку

18.08.2021, Москва, Елена Острякова

Тюменский журналист Виктор Егоров, который получил известность как «Дед Мороз из отряда шамана Габышева», арестован на 10 суток за призывы проведения несанкционированных публичных акций.

Об этом Виктор Егоров написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Егоров там же анонсировал «поход на Москву».

«Из Нижнего Новгорода пойду, с той самой площади, где осенью 1611 года выступил Кузьма Минин. Пойду пешком по главной дороге России из Нижнего Новгорода через Владимир в Москву. Как шёл с ним два года назад. В знак его поддержки во имя его спасения. Один из тысячи. За Сашу! За свободную Россию!», – написал Егоров.

Якутского шамана Александра Габышева, который пытался дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина», отправили на принудительное лечение в психбольницу по делу о применении силы к сотруднику Росгвардии.

В мае 2020 года Габышев был помещен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. В июле «шамана» выписали, чтобы он наблюдался амбулаторно у участкового психиатра.

В начале января Габышев объявил новый поход. На этот раз он собирался «пройти по земле предков» и посетить Алтай как «место силы всей России».

Больного человека восторженно поддерживала либеральная общественность. Автор комплиментарного фильма об украинских карателях из батальона «Айдар» Беата Бубенец поставила о нем спектакль в московском «Театре.dok».

Ранее она вместе с драматургом Михаилом Башкировым принимала участие в «походе» на трассе между Читой и Улан-Удэ и пыталась снять документальный фильм. Авторам спектакля удалось заручиться поддержкой Минкультуры РФ и Союза театральных деятелей (СТД). Они рассказали, что выиграли конкурс, организованный СТД. Постановка вызвала протесты у некоторых москвичей, которые пикетировали театр в медицинских халатах.

В 2017 году показ фильма Бубенец «Полет пули», воспевающего нацистов «Айдара» в рамках фестиваля документального кино, обернулся скандалом. На показ пришло 70 ополченцев Донбасса, которые стали рассказывать зрителям правду об украинских карателях. Сама режиссер не выдержала дискуссии и сбежала.

Бубенец обслуживает скандальную журналистку Ксению Собчак, снимая скандалы, которые та инициирует.