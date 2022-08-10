«Я любитель прямого общения» – американский посол опрометчиво предложил сербам задать ему вопросы в соцсети

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Посол США в Сербии Кристофер Хилл решил поиграть в «доброго полицейского». Дипломат должен в ближайшие дни ответить на вопросы, которые граждане Сербии будут задавать ему в социальных сетях. Вопросы уже поступают, при этом большинство из них касается Косово и Метохии, а также агрессии НАТО.

Кроме того, граждан также интересует, когда США отзовут свое признание Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пресс-атташе посольства США Мэтью Андервуд сказал Tanjug, что Хилл всегда ищет способы прямого общения с гражданами Сербии и что посольство США надеется, что эта инициатива будет популярной.

«Если она будет успешной, мы обязательно рассмотрим ее продолжение в будущем. У граждан есть несколько дней, чтобы задать вопросы, и мы надеемся вскоре опубликовать первые ответы», – сказал Андервуд.

Так, Хилл уже получил более 150 вопросов в аккаунтах «американского посольства» в Facebook* и Twitter.

За два часа в Твиттере было более 100 вопросов и комментариев, среди которых акцент был сделан на Косово и Метохию и отношения США к Сербии.

Частые вопросы: «Почему вы продолжаете поддерживать террористическо-сепаратистский режим ОАК в Косово?» или «Когда вы планируете отозвать признание Косово?».

Один из вопросов также касался поведения Хорватии в отношении крупнейшей этнической чистки со времен Второй мировой войны.

«Какова позиция вашего правительства в отношении традиционного хорватского празднования крупнейшей этнической чистки в Европе после Второй мировой войны? Что вы скажете об отрицании преступления под названием «Буря» и о том, что никто не понес за нее наказание», — спросил один из пользователей Twitter.

Один из пользователей Twitter спросил посла Хилла, может ли он что-нибудь сделать, чтобы Новак Джокович выступил на US Open. Некоторых также интересует экспорт оружия в США.

Их также интересует, планируют ли США конкретные действия по оказанию помощи Сербии в подготовке к членству в ЕС к 2025 году, а затем и в НАТО. Один из пользователей Twitter спросил: «Когда и почему США забыли о чистой и искренней душе сербского народа?».

Кроме того, в числе неудобных вопросов пользователи озвучивают свое желание узнать, как он расценивает нарушение устава ООН, когда НАТО совершило преступный акт агрессии против суверенного государства СРЮ, и какая норма международного права послужила основанием для этого.

Один, помимо обычных, связанных с Косово и Метохией, гласит: «Будут ли преступники привлечены к ответственности за агрессию НАТО и убийство детей».

Таким образом, скорее всего это будет первый и последний раз, когда американский посланник проводит такой атракцион невиданной щедрости в Сербии.