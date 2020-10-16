Я могла стать российской Тихановской! Собчак обвинила Навального в вождизме

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

Либеральная телеведущая Ксения Собчак считает, что на президентских выборах в 2018 она могла бы, как Светлана Тихановская, объединить весь российский протестный электорат, что привело бы к масштабным протестам.

Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так же, как Лукашенко в какой-то момент было выгодней пустить объединенные – ну, он тогда не знал еще, что это будут объединенные – штаб Тихановской. Но это же очевидно, что если у тебя уже Бабарико и все сидят в тюрьме, то тебе выгодно допустить девчонку Тихановскую, а потом это вдруг в Беларуси, как мы знаем, привело вообще к непредсказуемым последствиям.

И у нас могло привести, на самом деле, тоже. На это я как бы и не рассчитывала. Но такой сценарий тоже мог быть», – рассуждает Собчак.

Она до сих пор обижена на оппозиционного блогера Алексея Навального за то, что он ее не поддержал, и теперь в отместку не будет поддерживать соратницу Навального Любовь Соболь, которая надумала баллотироваться в Госдуму РФ.

«Почему у нас никогда не происходит того, что происходит в Беларуси. Потому что, с одной стороны, Алексей топит за «Умное голосование» и готов заставлять нас голосовать за каких-то ужасных коммунистов, которые тут же бросаются в объятия «Единой России» – сразу после выборов.

Почему же на тех же президентских нельзя было сделать ровно, как я предлагала: умное голосование? Но я явно из всех представленных кандидатов наименее отвратительна, скажем так, хотя меня многие тоже и не любят, но уж точно я лучше Зюганова.

Но, тем не менее, почему-то именно по президентским выборам Алексей Анатольевич не стал проводить «Умного голосования». Значит, дело не в том, как лучше людям, а как лучше конкретно Алексею Анатольевичу в той или иной политической ситуации. Мне это не очень близко. Мне кажется, так далеко целей своих не добьешься», – заключила Собчак.