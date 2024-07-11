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Новый пакет американской помощи, включающий установки ПВО и истребители, не спасет Украину от поражения.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник рассказал ютуб-каналу «ПолитЭксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не очень хотел говорить, но искренне надеюсь, что нас немного людей посмотрит. Самое страшное то, что оно и раньше нам передавалось, но оно не спасло нашу энергетику. Самое страшное то, что новый пакет американской помощи, плюс новая волна мобилизации – пока не позволили остановить российское наступление. Вот – самый страшный процесс. Люди неспособны это воспринимать и анализировать», – сказал Бортник.

При этом он одобрил действия утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского, который «старается за принятие того, что НАТО нам не светит, выторговать «Пэтриоты» и Ф-16». Бортнику украинцы напоминают «индейцев, покупающих ружья у бледнолицых».