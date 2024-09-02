Я научилась пить и ругаться матом. Пряталась от пьяных русских мужиков – Нуланд

Анатолий Лапин.  
02.09.2024 14:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Русские рыбаки из Находки научили теперь уже бывшую замгоссекретаря США Викторию Нуланд пить и ругаться матом. Об этом она заявила в эфире видеоблога объявленного в розыск иноагента Михаила Зыгаря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нуланд вспомнила, как в 80-х работала переводчиком на сейнере и несколько месяцев жила в компании десятков русских рыбаков.

Русские рыбаки из Находки научили теперь уже бывшую замгоссекретаря США Викторию Нуланд пить и...

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«Конечно, на судне было много замечательных молодых людей. Ребята из Находки научили меня всему, что я знаю о звездах и о рыбах. Конечно, я здорово ругалась по-русски. К тому времени, как я сошла с корабля, я научилась пить.

Алкоголь на судне появлялся не часто, но когда он был, это был настоящий праздник. И мне случалось, пошатываясь, возвращаться в свою каюту и блокировать стулом дверь, потому что, знаете ли – пьяные русские мужики. Было весело», – заявила Нуланд.

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