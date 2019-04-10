«Я научу»: Американский стратег предложил раскидать украинскую человечину по всему черноморскому направлению

10.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские солдаты должны стать «пушечным мясом», участвуя, по возможности, во всех конфликтах против России на черноморском направлении.

Такой вывод следует из интервью президента американского агентства Jamestown Foundation Глена Говарда газете «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военный эксперт считает, что поможет «натаскать» украинских военных для войны против России.

«Моя концепция относительно черноморской безопасности заключается в том, что Украина должна предоставлять воинов и посылать их в такие места как Грузия, Молдова в роли сил быстрого реагирования, чтобы остановить россиян. Украина имеет население численностью — 45 млн, и много людей, которые хотят служить в армии. Украина имеет очень сильную репутацию и очень хорошую военную традицию, в советской армии каждый третий офицер был украинцем. И именно из-за этого Россия хочет отвоевать Украину и опять стать военной империей», — напутствует Говард.

Американец также уверен, что если Украина перебросит мобильные подразделения к Приднестровью, это создаст дополнительные проблемы для России: «Но мы знаем точно, если вооруженные силы являются мобильными и могут очень быстро передвигаться, то они смогут заставить Россию занимать оборонную позицию. Это можно обеспечить быстрым передвижением вооруженных сил к Керченскому проливу, Азовскому морю и даже к Измаилу. А Приднестровье очень уязвимо для России. Если вооруженные силы можно перемещать в Приднестровье, то россияне будут иметь серьезные проблемы».