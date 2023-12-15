«Я не алармист, это война» – украинский военкор жалуется на скверную обстановку на фронте

Тарас Стрельцов.  
15.12.2023 22:52
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На фоне постоянного давления на позиции ВСУ со стороны российских войск украинским военным, мягко говоря, не добавляют боевого духа плохие новости из США о задержке помощи Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский военкор Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне постоянного давления на позиции ВСУ со стороны российских войск украинским военным, мягко...

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«Ситуация на фронте везде сложная, везде непростая. Они не только в Авдеевке пытаются наступать… возле Бахмута они, к сожалению, имеют определённые успехи. По нашей информации, они вошли в село Хромово, которое было ключевым для нас во время обороны Бахмута, потому что через это село проходила «дорога жизни» с Часов Яра.

Они пытаются отбить территорию Клещеевки, это на юг от Бахмута. Они пытаются провести наступательные действия на Купянск. И ситуация действительно крайне сложная для нас, учитывая, что мы пока не понимаем, будет ли продолжена жизненно необходимая для нас американская помощь», – сказал Цаплиенко.

При этом он рассказал об угрозе потери занятого ВСУ плацдарма на Левобережье Днепра в районе Крынок Херсонской области.

«Что такое плацдарм? Это территория, которую мы отбиваем для последующих действий для продвижения. То есть удержать плацдарм – это ещё половина успеха, нужно его развить. Нужно его развить, и нужно продвигаться дальше. Если у нас объективно не будет такой возможности, то и этот плацдарм мы можем потерять.

Я сейчас не занимаюсь алармизмом каким-то, я просто скажу, что это война, и это вот такая ситуация. А война, к сожалению, это маятник. Успех колеблется, успех переходит от одной стороны к другой, и следует поймать момент, когда маятник качнётся в нашу сторону», – трепался украинский военкор.

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