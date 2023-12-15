«Я не алармист, это война» – украинский военкор жалуется на скверную обстановку на фронте

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На фоне постоянного давления на позиции ВСУ со стороны российских войск украинским военным, мягко говоря, не добавляют боевого духа плохие новости из США о задержке помощи Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский военкор Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте везде сложная, везде непростая. Они не только в Авдеевке пытаются наступать… возле Бахмута они, к сожалению, имеют определённые успехи. По нашей информации, они вошли в село Хромово, которое было ключевым для нас во время обороны Бахмута, потому что через это село проходила «дорога жизни» с Часов Яра. Они пытаются отбить территорию Клещеевки, это на юг от Бахмута. Они пытаются провести наступательные действия на Купянск. И ситуация действительно крайне сложная для нас, учитывая, что мы пока не понимаем, будет ли продолжена жизненно необходимая для нас американская помощь», – сказал Цаплиенко.

При этом он рассказал об угрозе потери занятого ВСУ плацдарма на Левобережье Днепра в районе Крынок Херсонской области.

«Что такое плацдарм? Это территория, которую мы отбиваем для последующих действий для продвижения. То есть удержать плацдарм – это ещё половина успеха, нужно его развить. Нужно его развить, и нужно продвигаться дальше. Если у нас объективно не будет такой возможности, то и этот плацдарм мы можем потерять. Я сейчас не занимаюсь алармизмом каким-то, я просто скажу, что это война, и это вот такая ситуация. А война, к сожалению, это маятник. Успех колеблется, успех переходит от одной стороны к другой, и следует поймать момент, когда маятник качнётся в нашу сторону», – трепался украинский военкор.