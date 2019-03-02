«Я – не Бандера!» – пять лет украинской тюрьмы не сломили гражданина РФ

02.03.2019, Николаев, Владимир Гладков



Несломленный дух продемонстрировал на очередном судебном заседании гражданин России Евгений Мефёдов, который уже почти пять лет находится в украинской тюрьме по обвинению в участи в Русской весне в Одессе.

Видеосъемку с заседания суда обнародовал фонд «Одиссей», оказывающий поддержку политзаключённому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что россиянина Евгения Мефедова и одессита Сергея Долженкова, по словам их адвоката Валентина Рыбина, три года продержали в застенках, «пытаясь обвинить вместо нацистов Парубия и Коломойского в бесчинствах 2-го мая 2014-го в Одессе, а когда Ильичевский суд их оправдал, снова арестовали прямо в зале суда и снова бросили за решетку, предъявив новое обвинение, столь же маразматическое, как и прежнее».

С тех пор Мефедова и Долженкова второй год пытаются осудить в Николаеве также по обвинению в пророссийской деятельности.

«Пытаются, но выходит плохо. Прокуратура, высосав сами знаете из чего обвинение, не предоставила ничего, кроме политических завываний и общеупотребляемых в бандеровских СМИ штампов.

Судья, которому выпало несчастье слушать этот бред сивой кобылы, не выдержал и подал в отставку. Он долго настаивал и, наконец, добился своего. Дело передали другому судье, и по Закону слушание может начаться сначала, будет на то воля сторон. Хотя бы одной», – комментирует Рыбин нескончаемые издевательства над заключенными.

Сам Мефедов заявил на суде следующее:

«Меня обвиняют в том, что я возложил цветы, выразил своё уважение и признательность героям Второй мировой войны, которые защищали этот город от фашистских захватчиков. Если в этой стране сажают в тюрьму лишь за то, что человек не поддерживает нацистов, фашистов, не поддерживает Бандеру, Шухевича и прочих, если за это человека сажают в тюрьму, если целые районы этой страны обстреливаются каждодневно только из-за того, что люди не поддерживают тех же самых Бандеру, Шухевича и прочих, тогда сажайте в тюрьму. Я не Бандера, я не поддерживаю всех этих фашистских приспешников», – заявил россиянин.

Также он высказался насчёт инцидента, когда нацисты С14 штурмовали полицейский участок в Киеве.

«Я вижу ситуацию так, что выпустили неподконтрольную силу, которая может просто-напросто не только избивать, но и убивать как полицейских, так и нацгвардейцев и всех остальных, как недавно было в Киеве, когда пытались захватить райотдел полиции. Я поддерживаю полицейского, который дал им по башке и предотвратил это», – сказал Мефёдов.