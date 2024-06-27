«Я не буду извиняться перед теми, кто поддерживает русских фашистов» – молдавский нацист
Фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов предложила лишить депутата парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантоя права участвовать в пяти следующих пленарных заседаниях за его «сексистские» заявления о танцовщицах ансамбля «Жок», которые якобы готовы «танцевать в борделях перед российскими солдатами-оккупантами».
В четверг депутаты БКС обратились по этому поводу к председателю парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ранее Нантой, выступая с трибуны парламента, грязно высказался о том, что если в Молдову «зайдет русский мир, то молдавским женщинам не останется ничего другого, как стать проститутками в борделях освободителей».
Нантой дал объяснения на очередном заседании парламента. Он сказал, что «готов извиниться перед молдавскими гражданами», но не перед теми, кто поддерживает «русских фашистов».
Он также сказал, что в его заявлении важен контекст.
«Контекст такой – мы, как граждане Молдовы, никогда не позволим превратить себя в стадо, которым можно манипулировать и запугивать. Мы, граждане Молдовы, 20 октября сделаем решительный шаг к миру, стабильности и свободе. Все на референдум!», – подытожил нацист.
Таким образом, правящая партия «Действие и солидарность» определилась с главной пропагандистской линией референдума: членство в ЕС как защита от «русского фашизма». Причём к сторонникам последнего будут причислены все евроскептики и противники вступления в НАТО, даже среди этнических молдаван.
Спасибо!
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