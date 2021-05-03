Я не буду терпеть «дубинку в одном месте» – жена Гордона разлюбила Лукашенко

03.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Жена украинского пропагандиста Гордона Олеся Бацман утверждает, что украинцы разочаровались в белорусском лидере Александре Лукашенко.

Об этом она заявила «Беларускому радио 97», на котором работают сбежавшие из Белоруссии оппозиционеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всем опросам на протяжении нескольких лет действительно Лукашенко стоял на первом месте среди иностранных лидеров по уровню поддержки и доверия. Последнее время где-то 66% украинцев его поддерживали. Я объясню почему. Нам нравилось, что есть хозяин, есть человек, который дает результат и наводит порядок. Но нам это нравилось до того момента, пока этот человек оставался добрым хозяином, батькой, отцом нации, он нравился украинцам.

Но мы – тот народ, который не будет терпеть насилия по отношению к себе. Но как только этот батька берет дубинку и засовывает ее понятно куда своему народу, он перестает для нас существовать. Если власть предпринимает такие действия, украинец бьет наотмашь, а потом думает. Поэтому, если вы сейчас посмотрите опросы украинские, он просто рухнул. Лукашенко как лидер нации и легитимный президент для украинцев в массовом сознании после ваших кровавых событий перестал существовать», – уверяет Бацман.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным в феврале, Лукашенко оказался самым популярным главой иностранного государства среди жителей Украины. Он пользуется доверием 36% украинцев. Это больше, чем тогдашний уровень доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому.