«Я не должен быть объективным». Украинский министр оправдывается перед европейскими журналистами

17.09.2020, Москва, Олег Кравцов

В Киеве считают, что газопровод «Северный поток-2» нанесет ущерб энергетической безопасности Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью испанской газете El Mundo заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Германия находилась под давлением в течение некоторого времени, раньше оно было обусловлено юридически и экономически. Отравление Алексея Навального накладывает на нее моральный отпечаток. Ситуация сложная: в проект вложены миллионы. Я не завидую немцам в этом решении. Наша позиция всегда заключалась в том, что строительство этого газопровода нанесет ущерб энергетической безопасности Европы», – считает Кулеба.

По его словам, Северный поток-2» акцентирует внимание на единственном главном поставщике, которым является Россия, что идет вразрез с европейской стратегией диверсификации поставщиков.

«У вас есть газопроводы с Россией. Почему тогда в случае Германии он принесет вред? Звучит необъективно», – заметил автор интервью

«Я не должен быть объективным: я министр иностранных дел, а не объективности, – ответил украинский министр. – Газ, проходящий через «Северный поток-2», вполне может проходить через Украину. Никто не обязан быть объективным, поэтому я понимаю Германию».