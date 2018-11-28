«Я не хочу воевать из-за двух катеров за ржавый крейсер «Украина»

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Состояние сегодняшней Украины напоминает одноименный недостроенный крейсер, который с момента развала Советского Союза стоит у причальной стенки в Николаеве, хотя в 1991 году имел готовность свыше 90%.

Об этом в эфире канала «112» заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В моём родном городе Николаеве у причальной стенки почти 30 лет стоит крейсер «Украина», который на момент распада СССР считался на 93 процента достроенным.

Не надо быть судостроителем, чтобы понимать, что за эти 30 лет огромные усилия прилагаются, чтобы он не затонул прямо там, возле причальной стенки.

К сожалению, во многом наше государство напоминает этот крейсер «Украина». Если завтра верховный главнокомандующий даст команду команде крейсера вывести его в море, то мы понимаем, что будет, поэтому ни один здравомыслящий офицер команду не даст, и матрос выполнять не будет. Примерно то же самое хотят с государством сделать с введением военного положения», – заявил Волошин.

«Я как гражданин, отец двоих детей, понимаю, что не хочу большой войны, потому что я морально к ней просто не готов. Тем более – войны за непонятно какую историю в Керченском проливе, в которой я хочу понять, зачем туда отправляли катера, чтобы их без боя бездарно сдать?» – добавил экс-спикер МИД Украины.