«Я не лох!»: Зеленский облажался перед боевиками «Азова»

26.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский предпринял неудачную попытку предстать в образе «сильного президента», посетив позиции боевиков «Азова» в населенном пункте Золотое, откуда националисты отказываются отступать, несмотря на требование Минских соглашений по разведению сил от линии фронта.

Визит явно оказался провальным. Боевики отступать из Золотого отказались. Украинский президент выглядел нервным и постоянно обращался к вооруженным людям на «ты». Оппоненты Зеленского язвительно замечают, что подобную хамоватую манеру поведения президент Зе не решился использовать во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом – перед ним глава украинского государства, напротив, унизительно заискивал.

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Видео перепалки с Зеленским опубликовали сами боевики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы хотели бы обсудить и формализировать наши отношения, чтобы потом не получилось, как у Петра Алексеевича», – начал националист разговор с Зеленским.

«Если ты со мной хочешь формализировать отношения… Я с тобой?» –с ходу начал «буксовать» Зеленский.

«Не я с вами, а все люди, которые в процессе. Меморандум… Люди требовали встречу», – боевик продолжил объяснять необходимость переговоров с Зеленским.

«Какую встречу? Не надо про капитуляцию. Так сдайте оружие… Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим разговор», – свирепствовал Зеленский.

«Я вам говорю: по Украине были акции», – попытался объяснить националист.

«Денис, по Украине вчера прошел дождь – вот, что я слышал. Где акции, кто мне что передал? Какие люди? Фамилию ты мне можешь назвать?.. Денис, послушай, я – президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи (тему – ред.) на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, который думал, что перед ним какой-то лопух стоит», – «наехал» окружённый лояльными ВСУщниками Зеленский на националиста.

«Парни, устаём объяснять. Смотри, есть демократия, а есть ситуация в стране…Мы к вас серьёзно обратились, просто по-человечески: уберите. Потому что, парни, вы воевали, просто уважаем. Пожалуйста. Пока», – уже куда более миролюбиво добавил украинский президент, после чего делегация во главе с ним удалилась.

Боевики «Азова» опубликовали еще один ролик, на котором запечатлен спор Зеленского с тем же Денисом во время чаепития.

«Шаги с отведением, разведением, после этого мы заплатили очень большую цену, и широкинская операция. Тут как раз находятся люди, которые потеряли в Широкино двух побратимов. Если сейчас будет разведение, и снова придется забирать эти высоты, и терять друзей… Я этого, честно говоря, не хочу. Ваш «папередник» уже делал такие шаги, надо с умом относиться ко всему, что происходит», – убеждал боевик Зеленского не разводить войска.

«Я не думаю, что я глупый. Поэтому я приехал говорить с людьми, которые тут живут, – узнать, какое у них в целом отношение, что они об этом думают, какая статистика обстрелов, как они к нам относятся, как они уважают наших военных. Я хотел сам увидеть их отношение», – ответил Зеленский.

Далее он дал понять, что «Азову» придется подчиняться приказам верхушки Минобороны.

«Давай закончу. Люди хотят отведения. Я понимаю, о чём вы говорите, хлопцы, не хочется, чтобы было много серьезных ошибок и потерь, но мне кажется, что мы все должны работать, чтобы закончить войну. Но тут, всё-таки, наши военные, и они тут главные. При всём к вам уважении, у нас есть и командующий ООС, и командиры, и они занимаются вопросами безопасности. Я верю нашим военным. Вы тоже воевали и тоже относитесь к украинской армии с уважением. Они там, на передовой», – заявил Зеленский.

Боевик «Азова» не согласился.

«Вы когда говорите о местном населении, вы понимаете, при всем уважении к местным людям, они не военные. Они, возможно, не понимают, к чему могут привести определенные действия. Это первое. Во-вторых, тут есть люди, которые действительно яро поддерживали Украину, их все знают.

Если вы ошибетесь, жертвами будут не только военные, которые сознательно идут защищать Украину и терять свою жизнь за родину, но и местные гражданские люди, которые могут заплатить своими жизнями за свою позицию – проукраинскую позицию. Которую мы с вами поддерживаем», – ответил Денис.

«У нас только такая и есть. Мы её не просто поддерживаем – у нас просто проукраинская позиция», – уточнил Зеленский.

«Нужно взвесить все риски. Эти жертвы не нужны», – продолжил собеседник.

Зеленский тут же рассказал, о том, что о жертвах он сам знает, так как ему приходят отчёты по СМС.

«Есть история. Те, кто идет такими шагами к перемирию, они, стремясь быстро решить вопрос, как правило, получают позор и продолжение войны», – продолжил националист.

«Вы обо мне сейчас?» – напрягся президент

«Да я не о вас! Я говорю, что в истории это так идет. Просто мы видим, как ведет себя Россия. Абхазия, Карабах, другие отношения, когда с ними перемирия. Будем реалистами: это перемирие будет подписано с Россией, а не с ЛНР и ДНР», – объяснил нацик.

«Та мне пофиг, с кем оно подписано. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и остановить убийство. Правильно?» – заявил Зеленский.

«Мы хотим сделать это быстро и загоняем себя в определенные рамки», – ответил боевик, после чего украинский президент решил познакомиться с собеседником.

Позже на канале появилось видео, где тот же националист Денис, который оказался ветераном нацполка «Азов» с позывным «Янтарь», заявил, что он и его «побратимы» даже после разговора с Зеленским отказываются отступать и остаются в Золотом.

«Президент просто хотел пообщаться с ветеранами о сложившейся ситуации. Мы его услышали и приняли решение остаться на занимаемых позициях, чтобы не допустить сдачи наших территорий врагу», — заявил он.

«Мы и далее будем оставаться здесь, пока сохраняется угроза этого бессмысленного разведения», – добавил «Янтарь».

Поездка Зеленского на позиции боевиков уже вовсю критикуется оппонентами президента.

«Тот классический случай, когда лучше вообще не общаться, нежели общаться вот так. Президент так и не нашел своего формата общения вне «теплой ванны» сторонников», – констатировал политолог-порохобот Алексей Голобуцкий.

«Почему бы Зеленскому так не поговорить с Путиным или Трампом, как он базарит с защитниками Украины?» – в свою очередь комментирует экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

«Как бы для начала пояснить пану президенту, что нельзя «тыкать». Он же не барин, он – «слуга». А вся эта лексика: такое впечатление, что с 90-х годов так и не снял малиновый пиджак», – отмечает украинский политолог Алексей Гарань.