Я не люблю Бандеру, но понимаю бандеровцев – Гордон

11.01.2020, Киев, Игорь Петров

Вождь украинских националистов Степан Бандера уничтожал мирных жителей, и это плохо, зато бандеровцы боролись против Красной армии, и это хорошо.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил киевский телеведущий Дмитрий Гордон, экс-депутат Киевсовета от партии Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда люди уходили в леса и боролись против Красной армии, я, чей дедушка был повешен в Киеве в первые дни войны немцами, которые сюда пришли (он был заместителем председателя Киевского горисполкома, правомерным членом Коммунистической партии), я это понимаю.

Я понимаю этих людей, которые под флагом Бандеры боролись с НКВД и Красной армией. Я понимаю их, поэтому в своих оценках я очень стараюсь быть последовательным.

Бандера – не мой герой для меня, он мне не нравится, он издевался над евреями, он уничтожал мирных жителей – я считаю так, я могу ошибаться – поляков, украинцев, евреев. Поэтому он мне не нравится – за террор над мирными жителями.

Но, если бы я был на месте тех украинцев, к которым пришло НКВД и Красная армия, я не знаю как бы я себя вел», – сказал Гордон.