Я не сбежал! – Зеленский попозировал в центре Киева

25.02.2022  21:38 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Колониальная демократия, Украина
Новости Украины

Владимир Зеленский записал очередное видеообращение на фоне президентского офиса в Киеве, чтобы опровергнуть слухи о бегстве за границу или беспросветном нахождении в бункере.

Более того, он записал ролик в компании своего ближайшего окружения, намекая на то, что высшее руководство страны на месте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, глава Офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут. Все мы тут, наши военные тут, граждане и общество тут. Все мы тут, защищаем нашу независимость, наше государство. Так будет и дальше. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам, слава Украине», – закончил Зеленский бандеровским лозунгом.

Спустя короткое время Зеленский в своем блоге сообщил, что провел переговоры с президентом США Джо Байденом, с которым обсудил «конкретную военную помощь, антивоенную коалицию и усиление санкций».

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