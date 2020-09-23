«Я не селючка, украинцы любят русских врагов» – Ницой

23.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские писатели примазались к подвигу Майдана, а украинцы не считают Россию врагом, потому что у них не все в порядке с психикой из-за «голодомора».

Об этом на «Эмигрантском радио» заявила писательница Лариса Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое впечатление от Майдана – очень много пришло писателей, поэтов, певцов, художников. Но! Много писателей сидело в засаде, тихонько выжидали, чем все закончится, и пришли намного позднее, уже Майдан был где-то месяц, два, три. Только тогда появились на Майдане, когда убедились, что это действительно вынесено на государственный уровень, и что это их не запятнает, что, наоборот, уже можно туда бежать, делать там подвиг, примазаться к этому подвигу», – сказала Ницой.

К коллегам-писателям у нее двойственное отношение.

«С одной стороны, литературная тусовка в Украине – наиболее патриотическая и наиболее продуктивна в плане построения украинской Украины», – считает она, объясняя, что в отличие от актеров и спортсменов, писатели не ездят на гастроли в Россию и не используют русский язык, но почему-то особо не афишируют свой патриотизм, редко говорят о нем.

«Писатели какие-то молчаливые если надо выйти к микрофону и заявить свою украинскую позицию. Я с удивлением узнаю, что среди писателей много националистов. А почему вы не выйдете и не озвучите это?», – удивляется писательница.

Она объясняет это тем, что писатели боятся, что их книги просто перестанут покупать – у нее самой были подобные проблемы.

То, что Украине никак не избавится от русской культуры, Ниццой объясняет «Стокгольмским синдромом».

«Как могли мы, украинцы, не получить травму, когда на наших глазах от голода умирали наши дети? Представьте страшную картину: вы идете по Киеву, а на улицах лежат трупы. Вы представляете этот стресс? Вы представляете стресс соседей, знающих, что сосед Иван съел своего ребенка? Это невероятные страдания. Эту травму пережив весь народ. Помогал ли кто-то профессионально преодолеть ее?

Это отражается на нашей повседневной жизни. Например, синдром, когда ты любишь своего врага, это психологическая травма. А у нас украинцы любят своих врагов, они до сих пор не признали, что это враг. Это Стокгольмский синдром, посттравматический. Это медицинский диагноз», – убеждена Ницой.

Она признает, что даже у нее порой проскакивают фразы из советских фильмов.

«Меня травят за язык, называют селючкой. Да, я родилась в селе, но почему если я родилась в селе, то я забитая? Я не забитая, я могу утереть нос многим горожанам, у меня папа был руководитель районного уровня, мое детство прошло на морях, я знаю, что такое личные водители, у нас всегда был полный холодильник, было валом игрушек, я всегда модно одевалась и стильно. Я не жила в бедности в детстве», – оправдывается Ницой.