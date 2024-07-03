«Я не сказала да» – «Вы не сказали нет»: Украина отказалась от призыва Орбана, но не все так однозначно

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Украина отвергла предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня, как первом шаге к мирному урегулированию и переговорам с РФ о финализации военных действий. Таким был лейтмотив вчерашних заголовков новостей, что в России, что на Украине.

И действительно, с формальной точки зрения медиа правильно интерпретировали посыл замглавы Офиса Владимира Зеленского Игоря Жовквы, так ответившего на призыв Орбана:

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«Венгрия – не первая страна, которая говорит о прекращении огня. Но Украина не примет эти предложения», – сказал он.

Напомним, о чем говорил Орбан, выступая по венгерскому ТВ накануне поездки в Киев.

«Премьер-министр Виктор Орбан назвал приближение Европы к миру величайшей возможностью председательства Венгрии в ЕС…По его словам, в ходе дебатов кандидатов в президенты США Трамп четко заявил, что он положит конец войне в течение 24 часов; если он победит, то, как минимум, будет заключено перемирие. «Что касается того, превратится ли это в прочный мир, то это зависит только от будущего, но то, что там будет что-то отличное от того, что есть сейчас, это точно. Поэтому Европа должна быть готова к тому, что рано или поздно американцы и русские проведут переговоры», – отметил он». По словам Орбана, Венгрия не может сама ответить на вопрос, каково будет место Европы в этом соглашении, но подготовит отчеты по каждой ситуации для европейских лидеров, чтобы те смогли принять решение. И заключил, что в ближайшие дни «будут поступать неожиданные новости из неожиданных мест».

А что же Киев? Формально Орбан там получил «отлуп», однако, если присмотреться к деталям и оценить уровень спикеров, высказавших этот жесткий ответ, а тем более, если посмотреть на контекст событий, картина получается более сложной и неоднозначной. Однако следует оговориться – тут мы вступаем на достаточно зыбкое поле интерпретаций и толкований.

Так, российский политолог Сергей Марков оправдывает жесткую риторику окружения Зеленского, противопоставляя ей неожиданно смягчившуюся позицию самого украинского президента, а также намекая на некие закулисные обстоятельства, определяющие именно такой ход дипломатической игры.

«Зеленский не отверг предложение Орбана остановить боевые действия и начать переговоры. Пишут все, что отверг. И это не правильно. Зам главы офиса Зеленского ответил достаточно уклончиво, что у Украины есть свой план. Ни Зеленский ни его чиновник не сказали, что план Орбана не подходит. Зеленский думаю вполне согласен с этим планом Орбана. И предложит его чуть позже, после пропагандистской подготовки», – считает эксперт.

Развивая свою мысль Марков ссылается на недавнее интервью украинского политолога Владимира Фесенко журналистке Натальн Мосейчук, в котором тот радикально переосмыслил видение параметров «украинской победы» в войне.

«Вся элита Украины обсуждает интервью политолога Владимира Фесенко, в котором тот заявил, что победа Украины в том, чтобы остановить войну, сохранить большую часть территории, сохранить выход к морю, вступить в НАТО и в ЕС. И сохранить свою государственность – державу. А границы 1991 года это когда то потом. Фесенко близок к Зеленскому и считается, что это неформальное послание Зеленского», – говорит Марков.

Аналогичного мнения в плане оценки нынешней позиции Банковой придерживается и бывший украинский нардеп Олег Царев.

«Уже всем ясно, что переговоры об остановке войны идут полным ходом, и Зеленский готов выполнять условия России. Об этом говорит и его резкое изменение риторики, и изменение риторики штатных пропагандистов украинской власти. Думаю, что Киев – это лишь одно из неожиданных мест на пути Орбана, который, похоже, выступает не только как лидер Венгрии и председатель ЕС, но и как посланник Трампа, в чьей победе он уверен. Не исключаю его приезда в Москву», – считает Царев.

Комментатор уверен, что о реальной результативности визита Орбана в Киев, нельзя судить по словам Зеленского на брифинге.

«Ведь показать сейчас хотя бы намек на согласие с Орбаном в вопросе перемирия, значило дать повод для разговоров о попадании под влияние, выкручивании рук и т.п. Поэтому пока достаточно того, что Зеленский говорит о содействии Будапешта в мирных инициативах. А дальше будем смотреть, меняется ли риторика Зеленского, которая уже заметно скорректировалась после швейцарской конференции», – заключает Царев.

По его мнению, для Киева сейчас главная задача – подготовить почву в общественном мнении, ранее разогретом неоправданными милитаристскими ожиданиями. А до тех пор садиться за стол переговоров с Киевом – рискованно.

Косвенно подтверждает оценки Царева довольно хамский характер заголовков одного их ведущих информагентств Украины УНИАН, сопровождавший визит Орбана в Киев.

Вот лишь некоторые из них:

«Российская консерва Орбан уже в Киеве».

«Скандальный Орбан пожал Зеленскому руку».

«Будет смешно, если русня сейчас вальнет Искандером по мадярскому посольству в Киеве, где засел Орбан. А Зеленский разведет руками и скажет: нам не хватило «Патриотов», мы не виноваты».

И так далее. Вплоть до обьявления венгерского премьера «клоуном».

Интересно, что сам Зеленский, которого цитирует тот же УНИАН, был настроен значительно более нейтрально, и местами даже благожелательно. Вплоть жо «Спасибо, Виктор» в адрес своего венгерского коллеги.

«Содержание нашего диалога по всем нашим вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, документа, который будет регулировать все наши взаимоотношения, которые могут быть основаны на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией, и который позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе», – подытожил Зеленский в ответ на предложения неформального посланца Си Цзиньпина и главы правительства страны-стратегического партнера Китая в Европе.

В переводе на язык художественных аналогий вся эта риторическая кадриль очень напоминает шутливый диалог французской королевы и герцога Бэкингема из советского мюзикла про трех мушкетеров.

Королева:

Я не сказала «да», милорд.

Бекингем:

Вы не сказали «нет».