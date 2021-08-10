«Я не татарин!» – Муждабаев обвиняет Путина в продолжении дела Екатерины Великой

10.08.2021, Ивано-Франковск , Тарас Стрельцов

Новости Украины

Президент России Владимир Путин является продолжателем дела российской императрицы Екатерины II, которая якобы уничтожила два государства – крымское и казацкое.

Об этом в эфире регионального телеканала «Галичина» заявил бывший московский журналист, а ныне осевший в Киеве глашатай запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше настоящее название – кырымлы, крымци. Потому что татары – это также навязанное название Российской империей. Ведь даже азербайджанцы до XVIII столетия были кавказскими татарами. То есть, татарами они называли все тюркоязычные нации, исповедующие ислам. Они все для них татары. Это навязанное название. Они специально так делали», – рассуждает он.

Муждабаев утверждает, что именно Екатерина II построила «империю зла», якобы поработившую народы.

«Это ещё со времён Екатерины II, она создала эту империю. И Путин продолжает деятельность Екатерины II, которая создала империю и уничтожила две страны – крымскую и казацкую. Это произошло практически одновременно. У Петра I этого не получилось – он был полководцем и стратегом. А она немка, системный человек. Она пришла и поняла, что необходимо делать. И она уничтожила нашу страну – это именно те земли, где строилась украинская и крымская страна. И мы в таком состоянии, до сих пор воюем с ними. А моя родина до сих пор захвачена. Но это временно, мы уверены в себе!», – резюмировал меджлисовец.