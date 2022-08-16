Я не только против СВО! – Шевчук попытался оправдаться в суде записочкой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Рок-певца Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии и присудили штраф в 50 тысяч рублей.

Такое решение принял сегодня Советский суд Уфы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Шевчук на суд не явился, но передал через своего адвоката Александра Передрука записочку, в которой написал, что он против всех войн, а не только против СВО на Украине.

В мае Дзержинский суд Петербурга вернул административное дело Шевчука составителям в Уфу «из-за нехватки конкретики». На Шевчука составили протокол после его концерта в Уфе, на котором он заявил, что не понимает почему «гибнут люди на Украине ради наполеоновских планов очередного нашего Цезаря». Также Шевчук отказался выступать в Тюмени, потому там на здании филармонии была размещена эмблема СВО на Украине – буква Z. Многие российские музыканты осудили поведение Шевчука.

«Фигура Шевчука является, пожалуй, одной из самых неудобных: ДДТ популярно среди многих высокопоставленных чиновников 1960-1980-х гг. рождения, да и среди ветеранов военных действий также. Многим власть имущим не хочется жестко давить на Шевчука», – написал в своем ТГ-канале политолог Дмитрий Михайличенко.

Его коллега Сергей Марков считает, что уфимский суд принял решение не в интересах власть имущих, а в интересах народа.

«Известнейший певец Юрий Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей за слова о том, что “Родина это не ж..а президента, которую нужно целовать. А старая бабушка”. И правильно оштрафовали. Потому что бабушки России хотят, чтобы певцы не оскорбляли президента Путина. Потому что президент Путин за Родину. А певцы – за деньги, и наплевать им на родину. Шевчуку мы посоветуем сначала поддержать денацификацию оккупированной Украины. А потом и только потом, его слова о родине будут иметь значение. Певец Шевчук, прекрати учить народ, а иди служить ему», – написал Марков.

Блогер МАРДАН был еще жестче в оценке.

«Пацифизм позднесовесткого рока изначально был унылой калькой с американского. Раз Леннон боролся за мир – значит и мы должны. При этом никаким пацифизмом в Советском Союзе не пахло. Все мужское население страны, от Москвы и Владивостока до Тбилиси и Таллина в свой срок надевало сапоги и шло “выполнять свой воинский долг”. Миллионы прошли службу в ГСВГ, Чехословакии, на Кубе, Венгрии и Польше. Сотни тысяч – прошли Афганистан. И только обдолбанное отребье с белыми билетами продолжало трясти патлами и под стакан выть свое “Не стреляй”. Потом когда стрелять начали повсюду, включая улицы Москвы, Питера и Свердловска, коллективного “музыканта Юру” с его пацифизмом начали посылать куда подальше. А потом – почти забыли. И вот он снова вылез. И не скрывая радости, что снова стал интересным, трясет удостоверением ветерана борьбы за мир и во всем мире и требует льготную путевку в санаторий. Только СССР больше нет. И за плевки в русскую армию больше не подают».