«Я не верю в европейское счастье для Молдовы» – молдавский общественник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По пути в Евросоюз Молдова потеряла около миллиона своих граждан, которые уехали на заработки в Европу. Евроинтеграция не может сделать молдаван счастливыми. ЕС не намерен вкладывать инвестиции в эту страну и создавать здесь рабочие места. Более того, европейские чиновники своей поддержкой диктаторского режима Санду дискредитируют идею евроинтеграции в глазах молдавского народа.

Об этом в передаче «Большая игра» на гагаузском телеканале GRT заявил экс-депутат парламента Республики Молдова, лидер патриотического движения “Voievod”, общественный деятель Николай Паскару, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он напомнил, что до сих пор за все годы пребывания Румынии в Европейском Союзе зарплаты в этой стране далеко не достигли уровня Германии, а коммунальные услуги и налоги стали намного выше.

По словам Паскару, представители Запада своими действиями сами заставляют молдаван с презрением отворачиваться от того, что они называют «европейской перспективой Молдовы».

«В правление социалистов, когда Игорь Додон был президентом, мы видели, как европейские дипломаты и атташе носились по всем министерствам, по президентуре, лоббируя свои интересы и защищая своих политических ставленников, чтобы их привести к власти. Мы видели, как посол США господин Хоган мог позволить себе прийти в Службу информации и безопасности страны, приходить на избирательные участки в день выборов, приезжать в прокуратуру, в Центризбирком. На сегодняшний день, когда в Молдове реально нарушается и конституция, и права человека, и свобода слова, когда реально снимают генпрокурора господина Стояногло с его поста – никто об этом ничего не говорит. Сняли генпрокурора потому что он начал реально честно расследовать кражу миллиарда. И когда дело дошло до этих людей, которые лоббировали разрушение молдавского банковского сектора, чтобы укрепить западные банки у нас в стране – они сняли прокурора», – отметил молдавский общественник.

По словам Николая Паскару, он не верит в европейское счастье для Молдовы.

«Я не вижу особой ценности евроинтеграции. Я как промолдавский политический аналитик считаю, что мы должны быть сконцентрированы на решении наших внутренних проблем. Мы должны отстаивать независимость и нейтралитет Республики Молдова. Я считаю, что Молдова должна дружить со всеми соседними странами, со всеми геополитическими партнёрами. Но при этом мы не должны ввязываться в какие-то коалиции, потому что от этого страдает простой народ. И мы не видим, чтобы западные посольства на территории нашей страны обращали на это внимание», – подчеркнул представитель молдавской общественности.