«Я не заморачивался, сколько их гибнет, они сдавались в плен» – боевик «Азова»* о морпехах ВСУ

36-я бригада морпехов Украины после провалившейся попытки бегства в Запорожье – в составе двух тысяч человек держала лишь четвёртую часть Мариуполя, однако в большинстве своём сдалась в плен, открыв дорогу русским войскам к оставшейся половине города, что вынудило державших оборону «азовцев» спрятаться на «Азовстали».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил вернувшийся из плена по обмену боевик запрещенного в РФ «Азова» Давид Касаткин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много говорили о том, что 36-я бригада в апреле пыталась прорваться к «Азову». Часть этой бригады смогла объединиться с «Азовом», другая часть попала в плен. Что там произошло?», – спросил ведущий.

«Я не знаю, какие слова можно подбирать. Их командир 36-й бригады, когда его Редис неделю уговаривал, чтобы они прорвались к нам на «Азовсталь», этот человек построил колонну в другую сторону и попытался прорваться на Запорожье. Собрал свой блат-комитет из офицеров, забрали часть техники и начали прорываться на Запорожье. Их колону разнесли, и его взяли в плен. После чего все остальные, которые там остались, поняли, что у них нет вариантов и им надо ехать на «Азовсталь». Они собрались и поехали на «Азовсталь». Такая ситуация», – рассказал Касаткин.

На вопрос, сколько морпехов погибло, нацист ответил, что «не заморачивался» на этот счёт.

«Не знаю, я не заморачивался. Честно, пол Мариуполя держало 500-600 человек, а 2 тысячи человек 36-й бригады держало четвёртую часть города. Когда у них сдалось 300 человек, у меня глаза открылись. Я спросил – а сколько их там вообще? Я думал, что почти все они там сдались. Они говорят – тысяча шестьсот осталось. Какого фига 2 тысячи человек держат четвёртую часть города, а 600 «азовцев» держат полгорода? И потом ещё тысячу человек сдалось, и вот так оно пошло», – сочинял боевик.

«В какой момент было принято решение, что надо отойти на «Азовсталь»?», – спросил ведущий.

«У нас силы были разделены – была «Азовсталь», и был правый берег, между нами был противник. Я тогда был на правом берегу. Когда 36-я бригада сдалась в составе тысячи человек, вся эта огромная орава, которая стояла на их направлении, сместилась к нам на правый берег. У нас уже не было противотанковых средств. Мы уже против танков воевали автоматами. Мы поняли, что нас задавят, и у нас единственный вариант прорваться с боем на «Азовсталь». Мы прорвались», – объяснил Касаткин.

«Химик» стал «популярным», после того, как в соцсетях угрожал убить главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его мать, а также «расправиться» с его дочерями. Имел место определённый ажиотаж, и даже появлялась в сети информация, что Кадыров собирается лично допросить боевика. Однако «азовец» вернулся не вредимый на Украину в рамках обмена пленными.

*-организация объявлена террористической и запрещена в РФ.