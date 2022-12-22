«Живём местью» – Зеленский резко ответил американскому журналисту

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Украинцы охвачены местью и не настроены на компромиссы с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на совместной пресс-конференции с американским коллегам Джо Байденом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, каким он видит справедливый мир.

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«Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философский вопрос. А есть ли справедливая война? Мы все по-разному справедливы. Для меня справедливый мир – никаких компромиссов относительно земли, территориальной целостности. Возмещение всех убытков, которые нанесла российская агрессия», – сказал президент.

По его словам, украинцы, потерявшие родственников на фронте, «живут местью».

«И чем больше будет идти война, тем больше будет родителей, которые будут жить местью. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти нелюди», – добавил Зеленский.

При этом Байден, отвечая на этот вопрос заметил, что Украина «должна и может достичь успеха на поле боя с помощью союзников».

При этом он выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин «не победит в этой войне».

Журналистка из Одессы Юлия Витязева обратила внимание на слова Байдена о поддержке Украины «до тех пор, пока она существует».

«Перевожу: мы будем использовать Украину до тех пор, пока сможем ее использовать», – комментирует Витязева.