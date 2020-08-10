«Я не знаю, как поступать» – главная конкурентка Лукашенко растеряна и находится под охраной КГБ

10.08.2020, Москва, Елена Острякова

КГБ Белоруссии якобы предотвратило покушение на главную конкурентку президента Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлану Тихановскую.

Об этом председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, МВД перехватило некое сообщение о том, что “нужна сакральная жертва”.

«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», – сказал Вакульчик.

Сама Тихановская предстала сегодня перед журналистами явно растерянной и оправдывалась за то, что не вышла на улицы Минска, где молодежь протестует против ее поражения на выборах.

«Я с народом. Разве я уехала. Вы считаете, что мой выход на улицу не приведет к эскалации конфликта? Где я нужнее? Я не знаю, ребята. Вчера было много по этому поводу мыслей, и непонятно, как вообще поступать. Мое появление усилило бы… как это слово… противостояние или заглушило его. Я не знаю», – сказала Тихановская.

Она возмущена действиями правоохранителей и не признает итоги голосования. Тихановская обжаловала их в ЦИК, но к протестам присоединяться не стала.

По последним данным у Лукашенко 80,08% голосов, у Тихановской – 10,09%. Оппозиция считает, что дела обстоят с точностью наоборот.