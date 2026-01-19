Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на агрессивные заявления немецких политиков о скорой войне с Россией, народ Германии не готов воевать.

Об этом социолог и бывший сотрудник Сбербанка Оливер Кемпкенс заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет решения. Немецкое общество в настоящее время неспособно к обороне – ни материально, ни по численности войск, и прежде всего, по складу ума. Я не знаю никого, кто хотел бы воевать за Германию», – сказал Кемпкенс.

Он видит проблему ФРГ в ее зависимости от США.