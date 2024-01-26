«Я ничего отдавать не буду» – Надеждин разбил сердца поддержавших его иноагентов

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Пытающийся баллотироваться на президентских выборах в России либерал Борис Надеждин уверяет, что, несмотря на всю свою «миролюбивую» риторику, отдавать Крым и освобожденные в ходе СВО территории Украины он не хочет.

Об этом он заявил в ходе дебатов на ютуб-канале «Гроза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, он привержен идее части либералов и западных политиков о проведении в Крыму и на новых территориях так называемых повторных референдумов «в соответствии с международными правилами».

«Я, когда стану президентом (может быть не в марте этого года, а чуть попозже), я этот конфликт завершу. И поверьте мне, я буду вести переговоры в стопроцентном соответствии с Конституцией России, в интересах российских граждан, том числе – тех, которые живут в Крыму и Севастополе. Мы с вами прекрасно знаем настроения в Крыму и Севастополе», – сказал Надеждин.

Он считает воссоединение с Крымом ошибкой и ставит в пример России почему-то политику США в Косово, где даже не проводился референдум. При этом либерал собирается пригласить в Крым западных наблюдателей для повторного референдума.

«Это относится и к Крыму, и к Херсону, Запорожью, Донецку – ко всему. Главный вопрос, который мы должны поднять во время тяжелых переговоров, чтобы на этой территории люди сами ответили. Давайте проведем референдум в Крыму. Не вопрос. Хотите, присылайте наблюдателей из ООН. Для меня ответ крымчан очевиден. Но моя задача убедить наших партнеров, что это лучшее решение», – рассуждал Надеждин.