Я никогда не думал, что украинцы настолько обезумят – молдавский журналист

От антироссийской риторики властей Молдовы страдает не Россия и не Путин, а простые граждане самой Молдовы.

Об этом в программе «По фактам» на канале Exclusiv TV сказал молдавский журналист и политический аналитик Валерий Демидецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что, даже согласно опросу общественного мнения, проведённому компанией Watchdog Валерия Паши, близкого к президенту Майе Санду и правящей партии, абсолютное большинство населения Молдовы не готово видеть в России врага. И в это же время правительство Молдовы утверждает стратегию, где Россия объявляется главной угрозой на ближайшие 10 лет.

По словам Демидецкого, действия, предпринятые руководством Молдовы в отношении России, ударили не по России, а по простым гражданам Молдовы: выросли цены на газ и электроэнергию, возникли проблемы у молдавских экспортёров и трудовых мигрантов. От того, что половину посольских работников депортировали, страдают также жители Молдовы, имеющие российские паспорта, которые не могут их переоформить и решить юридические вопросы с умершими родственниками, с недвижимостью и так далее.

Между тем, по словам эксперта, нейтральный статус Молдовы давал стране в этой ситуации целый арсенал действий:

«Могли бы выступить и сказать: давайте, Украина с Россией будут на нашей территории встречаться, договариваться, пытаться остановить эту войну».

Между тем, руководство Молдовы, по его словам, предпочитает слушать указания выживших из ума западных политиков, толкающих Украину на самоуничтожение, и отказывающихся слышать голоса разума даже в своих собственных рядах.

«Но самое страшное знаете в чем? Посмотрите, какая реакция, – я ее называю точка отсчета, моментом истины, когда заявили – а давайте, может, Орбан поехал там в Китай, в Штаты, и другие заявили: может, устроим перемирие? Люди гибнут, понимаете? Страшная война идет. Но что случилось в ЕС? «Да нет, вы что, война до победного конца!». До какого победного конца? Вы смеетесь, что ли? Все же понимают великолепно, те, которые дружат с мозгами, что победа Украины невозможна, что это две разные по ресурсу страны. Нормальные политики, которые не зациклены, говорят об этом. Так что нужно эту войну как можно скорее прекращать», – отмечает Валерий Демидецкий.

По его мнению, нынешний военный конфликт на Украине спровоцировал Запад своим давлением на Россию:

«Вспомните, как Россия сокращала военные базы – извините меня, у американцев их 800! В 100 раз больше, чем у России! В конце концов, именно Запад воспринял эту ситуацию как повод для давления на Москву», – отмечает эксперт.

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«Когда мы снимали фильм про приднестровский конфликт, нас пригласили на семинар в Одессу. И там была делегация из Украины. Украинцы на фуршете выпили и сказали: «Мы к 2017 году вытурим русских из Севастополя и там поставим американскую базу». Я сказал: «Ребята, вы соображаете вообще, что вы говорите? Вы же ведете свою страну к войне с Россией. Ни один президент России это не подпишет. Даже Навальный, который сидел в тюрьме и считался врагом Путина, говорил, что «Крым не бутерброд». Надо соображать немножко, что вы делаете, находясь рядом с ядерной державой!». Я Украину люблю и уважаю, я сам наполовину украинец, но я никогда не думал, что украинцы настолько обезумят, что отдадут свою красивую страну под разборку двух геополитических игроков», – резюмировал Валерий Демидецкий.