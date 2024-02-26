В украинской армии страшный некомплект, солдаты на передовой требуют ротации и пополнения личным составом.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины, Юрий ВСУ, отслуживший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, военные на передовой матерят власть так, как этого не было никогда.

«Некомплект в войсках, не имею права сказать, очень высокий. Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: когда будет новый призыв? Те парни, с которыми я пошел воевать еще с февраля 22-го года, (я вот недавно вернулся с линии фронта) злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам, которые сегодня находятся у власти.

Они говорят: «Нас назвали героями, закрыли двери и сказали, сдохни или принеси победу. А все остальные будут об этом переживать, а президент будет каждый день, вечером, говорить, что мы герои. Это хорошо, но у меня нет половины экипажа», – передает Луценко слова военных.