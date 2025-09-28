Несмотря на усилия пропагандистов, население Польши уверено, что за атакой беспилотников стояла Украина.

Об этом в варшавском офисе Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России) заявила польский эксперт по международной безопасности Бейта Горка-Винтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Команда из крупного румынского СМИ побывала в деревнях, которые были атакованы беспилотниками. И к моему удивлению, когда спрашиваешь людей, что они думают об этом инциденте и кто за этим стоит, они отвечают, что в Польше сейчас идёт масштабная информационная компания о том, что произошло, кто за этим стоит, и что виновата Россия.

Но люди всё равно обеспокоены, и многие из них считают, что это была украинская атака. И не важно, сколько раз я объясняла, что это не так, я давала по десять интервью в день. Наши генералы обратились к СМИ, чтобы объяснить, что произошло, и кто главный виновник», – сказала Горка-Винтер.