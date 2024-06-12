Я очень волнуюсь, с чем мы дойдем до зимы – экс-замглавы МИД Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не сможет построить до зимы гигаватт генерации, потому пик летней жары и зимний отопительный период будут очень сложными.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел Украины, бывшая советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я очень волнуюсь, с чем мы дойдем до зимнего периода и как мы преодолеем август этого года. Потому что отключать кондиционеры в министерствах – это, конечно, полезно, но если не будут созданы условия, при которых наше местное самоуправление сможет получить доступ к деньгам и обеспечивать свои общины постройкой новых генерирующих мощностей к зимнему периоду, то я боюсь, что потом нам будет не до поисков тех, кто неправильно проинформировал президента о возможности построить до гигаватта газовой генерации к зимнему периоду», – заявила Зеркаль.