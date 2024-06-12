Я очень волнуюсь, с чем мы дойдем до зимы – экс-замглавы МИД Украины

Анатолий Лапин.  
12.06.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Энергетика


Украина не сможет построить до зимы гигаватт генерации, потому пик летней жары и зимний отопительный период будут очень сложными.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел Украины, бывшая советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет построить до зимы гигаватт генерации, потому пик летней жары и зимний...

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«Я очень волнуюсь, с чем мы дойдем до зимнего периода и как мы преодолеем август этого года. Потому что отключать кондиционеры в министерствах – это, конечно, полезно, но если не будут созданы условия, при которых наше местное самоуправление сможет получить доступ к деньгам и обеспечивать свои общины постройкой новых генерирующих мощностей к зимнему периоду, то я боюсь, что потом нам будет не до поисков тех, кто неправильно проинформировал президента о возможности построить до гигаватта газовой генерации к зимнему периоду», – заявила Зеркаль.

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