Я одессит Мишка – Саакашвили лично сразится с Путиным на Украине

12.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Бывший президент Грузии михаил Саакашвили намерен лично защищать Одессу с оружием в руках, когда «Путин захочет ее взять».

Об этом он заявил в интервью либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Если Путин захочет пробить окно на Крым и взять обратно Одессу (как он считает – обратно). Он считает, что это такая же часть российского имперского проекта, как и Севастополь, то вся Украина встанет. Я лично, будучи одесситом, буду защищать Одессу до конца. И много моих друзей так же настроены», – сказал Саакашвили.

Ведущие стали уточнять, по кому он готов стрелять: по русским или украинцам из Донбасса. Саакашвили смутился.

«Речь идет о самозащите Украины. Каждый из нас найдет свой метод, защитить государство Украина, свой дом. Если Путин придет в мой дом, а мой дом в Одессе сейчас, конечно, мы найдем методы как защититься», – заявил Саакашвили.

Он уточнил, что сейчас думает «о реформах, а не о том, чтобы схватиться за оружие и в кого-то стрелять».