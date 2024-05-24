«Я оказался прав, когда говорил, что либералов надо отправлять на урановые рудники» – Матвейчев

Максим Столяров.  
24.05.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ещё пять лет назад в России одна только фраза, что либералов надо на урановые рудники отправлять, шокировала, а сейчас она звучит либерально среди радикальной риторики ура-патриотов. 

Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ещё пять лет назад в России одна только фраза, что либералов надо на урановые...

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«Когда я либералов хотел на урановые рудники отправить, это было в 20-м году, и мне устроили всероссийский хейтинг – вот, посмотрите, профессор, он такие вещи, та-та-та. А кто эти люди, которые орали? Это и есть те самые релоканты, которые сейчас сбежали. Или часть из них ждунами стали.

15% занимались перепостами этой моей фразы в Фесбуке [запрещён в РФ]. А остальные люди стали говорить – козлы либералы, надо их мочить? Нет, была тишина. Я бы не сказал, что они поддерживали либералов, но за меня особо никто не заступался. Было какое-то количество патриотов, которые сказали – ну, вот, там Олег погорячился. Но никто не сказал – конечно, надо на урановые рудники, всё правильно.

Сейчас – сплошь и рядом. И Медведев, и все другие. Не только на урановые рудники, готовы чуть ли не в газовые печи отправлять. Я уже сам – либерал, по сравнению со многими нашими ура-патриотами, стал. Легко так все переобулись», – отметил Матвейчев.

Он подчеркнул, что ещё 5 лет назад эта фраза смутила абсолютно всех в стране.

«Либералов, понятно, шокировала, а остальные считали, что так нельзя делать. Сейчас, конечно, все убедились в моей правоте, что надо их на рудники было отправлять, поняли, что они все предатели, что они против нашей страны работали тогда, но тогда это было не очевидно. Понятно, что и сейчас какое-то количество трётся, не все смогли уехать», – добавил депутат.

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