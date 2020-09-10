«Я ошибался». Одиозный соратник Порошенко нелепо оправдывается за прошлую антибандеровщину

10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутата партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, активно выступающего c националистических позиций и украинизацию прижали и попросили объяснить свои былые заявления о русском языке и негатив в адрес боевиков УПА.

Так, в эфире телеканала «UA:Первый» показали фрагмент выступления Гончаренко от 2009 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам навязывают своё видение истории, свои ценности, свой язык! Украина всегда была двуязычной, украинская культура двуязычна, а сегодня у нас пытаются забрать то, что невозможно забрать – родной язык! Мы не дадим этого сделать! Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке!..

Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину, мы этого никогда не забудем! И сегодня мы должны снова сказать своё слово и уже не дать никому нас обмануть и забрать наш выбор. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идём на эти выборы, на эти испытания вместе с нашим лидером Виктором Януковичем!» – говорил нынешний соратник экс-президента Порошенко.

«Мне казалось, что я говорю какие-то правильные вещи, – начал оправдаться на украинском языке Гончаренко. – Сегодня, конечно, я понимаю, что это была моя ошибка, и моё мировоззрение реально абсолютно изменилось».

«Кардинально это изменил 2014 год, когда на моих глазах захватили аэропорт Симферополя. Так случилось, что я как раз был в Крыму, и российский спецназ на моих глазах его захватили. Тогда я понял, что началась война. И с того момента существует – до этого и после этого. Мне кажется, что в тот момент, каждый человек сделал свой выбор», – добавил депутат.

Он рассказал, что в 2009 году была мирная Украина, в которой было много разных партий, это был год, когда Янукович соревновался с Тимошенко, и это была абсолютно другая история.

«В 2014 году стало очевидным, что есть выбор «за» Украину или «против». Я выбрал «за» Украину и с 2014 года иду этим путем. За это на меня готовили нападения, убийства и похищения. Люди, которые этим занимались, кто-то отсидел в тюрьме, кого-то забрала Россия для обмена с украинскими военнопленными», – давил на жалость Гончаренко.

Агитация Гончаренко прошлых. Тогда он не стеснялся ныне запрещенных на Украине георгиевских лент.

«Другими словами, я за этот свой выбор…. То, что он от души и то, что это для меня очень важно, я показываю своей жизнью, а не только словами. Когда я еду в Москву или еще что-нибудь такое или когда я в Крым ездил с украинским флагом, то на кону стоит моя жизнь. И я готов этим рисковать ради Украины.

И даже в этом видео я говорю про Украину. Я не единым словом не говорю, что Украина должна быть частью Российской Федерации или что-нибудь подобное. В моем понимании тогда было такое, что и тогда я Украину видел частью Евросоюза и тогда я это говорил. Но я тогда видел, что Украина и РФ вместе присоединятся к Евросоюзу», – оправдывался одиозный политик.