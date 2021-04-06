«Я по-украински плохо понимаю» – Сенцов сбежал к другой, узнав о беременности подруги

06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Освобождённый по обмену с РФ удерживаемыми лицами террорист Олег Сенцов, упрямо позиционирующий себя как кинорежиссёр, вляпался в отвратительный скандал.

О новом «подвиге» Сенцова пользователи узнали из его публикации в сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не люблю говорить о моей личной жизни, потому что это моя личная жизнь, но некоторые факты требуют разъяснений, чтобы не происходило недоразумений. В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе».

Киевский блогер и тележурналист Максим Равреба иронично прокомментировал месседж Сенцова и внёс некоторые разъяснения.

«Новости кино и режиссуры. Знаменитый кинорежиссер Олег Сенцов снял новую картину. После тюряги, сами понимаете, талант из настоящего режиссера фонтанирует фонтаном. В общем, отрежиссировал Сенцов одну актрису. Та стремительно залетела. Но новые фильмы-то сами себя не снимут, верно? В общем, очередное украинское дитя родилось без папы», – написал Равреба.

При этом он добавил, что «актриса» тоже «ещё та».

«Ограничусь лишь тем, что кинорежиссер её забанил, но она все равно вот это прочитала и ответила на скупую режиссерскую слезу целой простыней их совместного творческого поиска, в которой много любопытного о том, кто он и что он. Вайнштейн плачет под шконкой», – иронизировал журналист.

Далее украинские СМИ вывели пользователей на страницу некой журналистки Юлии Бабич, которая пребывала с Сенцовым в отношениях.

Бабич возмутилась тому, что «кинорежиссёр» выносит на публику личное, связанное с ней и дочерью, тогда как она «как идиотка, всё это время молчала, оберегая его репутацию». Женщина решила высказать наболевшее на своей странице, поскольку на Facebook у Сенцова она заблокирована.

«Его не было всю беременность. Он отказался помочь финансово с учетом беременности. (С деньгами помог человек, против которого он так упорно публично выступает). Он появился перед родами, на которые не успел, потому что у него были «важные встречи». Побыл минут 10.

Да, он есть в свидетельстве. Хотя в последний момент он внезапно заявил, что он просто плохо понимает украинский язык и даст имя, а не фамилию. Но фамилию дал. На первый новый год дочери (ей было 2 недели) он уехал с женщиной, с которой начал встречаться сразу, как узнал о беременности, пить просекко в Одессу … и потерялся на несколько недель», – написала Бабич.

Она пожаловалась, что из-за отсутствия Сенцова обстоятельства сложились так, что дочь была лишена грудного вскармливания, а сам отец за 3,5 месяца видел Эмму лишь несколько раз. А заблокировал он журналистку, по её словам, когда та написала, что его дочери плохо.

«Нет, я тоже не идеальна – я назвала его любовницу курвой», – призналась она.

«Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Возможно, появится раньше. Двери до сих пор открыты. Но у Эммы есть мама. А у мамы есть друзья. И благодаря этим друзьям, мы с Эммой на плаву и счастливы. Ну, а у папы есть кино», – заключила Юлия Бабич и объявила о том, что берёт паузу в Facebook.